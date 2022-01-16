Украинец Пинчук выиграл очередной поединок в США

Любомир разобрался с Хосе Марио Флоресом

Любомир Пинчук избил Флореса / Фото: Top Rank

В Вероне (США) украинский тяжеловес Любомир Пинчук (14-2-1, 8 KO) выиграл решением судей у мексиканца Хосе Марио Флореса (8-3-2, 4 КО).



Начиная с первого раунда Пинчук хорошо работал джебом и комбинациями с дистанции. При этом, украинец позволял сопернику сближаться с ударами и пробивать себе по корпусу.

Во втором раунде Пинчук после стыка головой получил рассечение возле левого глаза. Однако, украинец продолжил перебивать соперника.

После экватора восьмираундового поединка Флорес сильно подсел в плане выносливости и преимущество Пинчука стало заметнее. Когда бой стал односторонним, то украинец чудом не нокаутировал мексиканца, который в финальном раунде из-за усталости и ударов украинца несколько раз терял капу.

Итогом боя стала победа Пинчука со счетом: 80:72, 79:73, 79:73.