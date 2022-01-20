Богдан Штонда не допустил ошибки брата и деклассировал джорнимена из Италии
Украинец Богдан Штонда подерется за титул чемпиона мира по версии IBF
Правда, пока только среди молодежи
16:38
Богдан Штонда / фото - B1 Promotions
26 февраля, во французском городе Нант, непобежденный украинский средневес Богдан Штонда (7-0, 3 КО) проведет поединок за титул чемпиона мира IBF среди молодежи.
Соперником Богдана станет 22-летний француз Милан Прат (13-1, 10 КО).
В предыдущем поединке Штонда победил опытного итальянца Франческо Леззи (16-21-2, 3 КО) единогласным решением судей.
Напомним, на взвешивании перед боем с Леззи украинец устроил настоящий перформанс.
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