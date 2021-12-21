«Если поступит предложение, уже могу оспаривать пояс чемпиона мира». Фаниян – о титуле WBO, спаррингах с Постолом и Скороходом
Украинец Скороход уже совсем скоро вернется в ринг
Боксер проведет первый бой за полтора года
15:06
Фото: Tapology
Украинский средневес Станислав Скороход (20-2, 17 КО) 22 декабря проведет первый бой с июля 2020 года, сообщает Luckypunch.net.
32-летний боксер в рамках вечера бокса Champion Boxing Promotion в Киеве сразится с белорусом Виктором Мурашкиным (3-2, 2 КО).
1 июля 2020 года Скороход техническим нокаутом в пятом раунде победил Владислава Танцюру (2-12, 1 КО)
Напомним, 21 января в Германии совершат возвращение два украинских проспекта.
Комментарии 0