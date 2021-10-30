Очередной украинец покинул ЧМ по боксу уже после первого боя
Украинец Толмачев прошел в третий круг чемпионата мира по боксу
Богдан победил представителя Бельгии
30 октября 17:57
В Белграде, Сербия, проходит чемпионат мира по боксу.
Украинец Богдан Толмачев (категория до 80 кг) прошел в 1/8 финала, победив представителя Бельгии Ель Мохода Заида. Четыре судьи отдали победу украинцу, еще один поставил ничью. Как итог – 29:28, 29:28, 29:28, 28:28, 29:8.
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Позже сегодня, 30 октября, свои бои проведут еще два представителя Украины – Денис Песоцкий и Иван Папакин.
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