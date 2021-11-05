Украинец Захареев прокомментировал выход в финал чемпионата мира, где сразится с россиянином

6 ноября 19-летний боксер сразится за золото мирового первенства

Юрий Захареев / Фото: facebook.com/UkrainianBoxingFederation

Юрий Захареев, который выступает в весовой категории до 71 кг, поделился впечатлениями от выхода в финал чемпионата мира:



Спасибо за поздравления. Эта победа – благодаря подсказкам тренера и подготовке. Мы готовились к этому поединку, знали технику соперника. Мы понимали, как с ним работать. И, как видите, показали отличный результат.

6 ноября в поединке за золото мирового первенства украинец сойдется в ринге с Вадимом Мусаевым из России. Прямая трансляция будет доступна на XSPORT.