Украинец Захареев вышел в финал ЧМ по боксу и там встретится с представителем России
Украинец Захареев прокомментировал выход в финал чемпионата мира, где сразится с россиянином
6 ноября 19-летний боксер сразится за золото мирового первенства
09:59
Юрий Захареев / Фото: facebook.com/UkrainianBoxingFederation
Юрий Захареев, который выступает в весовой категории до 71 кг, поделился впечатлениями от выхода в финал чемпионата мира:
Спасибо за поздравления. Эта победа – благодаря подсказкам тренера и подготовке. Мы готовились к этому поединку, знали технику соперника. Мы понимали, как с ним работать. И, как видите, показали отличный результат.
6 ноября в поединке за золото мирового первенства украинец сойдется в ринге с Вадимом Мусаевым из России. Прямая трансляция будет доступна на XSPORT.