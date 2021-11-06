19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Украинец Захареев стал чемпионом мира. Видео финального боя против россиянина
Юрий одержал победу единогласным решением судей
6 ноября 22:16
Фото: AIBA
19-летний украинский Юрий Захареев стал чемпионом мира в весовой категории до 71 кг.
Видео финального боя украинца против представителя России Вадима Мусаева.
Напомним, Захареев стал самым молодым украинским чемпионом мира.
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
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