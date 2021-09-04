Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Украинская боксер добилась реванша, избивала соперницу, но судьи нагло украли победу
Инна Статкевич проводила бой на выезде
08:20
Инна Статкевич / фото - Facebook
Украинская боксер второго легчайшего веса Инна Статкевич (4-3, 0 KO) в Стамбуле провела реванш против турчанки Серен Четин (9-0, 6 KO).
Украинка все шесть раундов доминировала над соперницей, полностью ее разбивала, но по итогам поединка судьи отдали победу Четин.
Сломали ринг, порвали канаты и продолжили драться спустя 2 часа. Экс-соперник Джошуа одержал самую безумную победу в карьере.