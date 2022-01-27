Украинский боксер: «Гвоздик пашет по 4-5 раз в неделю. Скоро он вернется»

Ранее сам Александр признался, что открыт к интересным предложениям

Фото: Top Rank

Украинский боксер Исмаил Силлах (27-7, 21 КО) считает, что бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик вскоре объявит о возобновлении карьеры. Об этом Силлах рассказал, давая интервью ютуб-каналу «Два Боковых / Two Sides»:

«С одной стороны, я удивлен, что Гвоздик решил завершить карьеру. С другой – он очень умный. Может быть, это правильный поступок. Значит, он решил уйти в бизнес. Я вижу, он пишет, что тренируется 4-5 раз в неделю. Это означает, что скоро мы увидим новости, и он вернется, потому что у нас есть спортивная злость, эго. Посмотрим».

Напомним, последний бой Гвоздик провел 18 октября 2019 года, уступив техническим нокаутом Артуру Бетербиеву. Недавно Александр заявил, что открыт к интересным предложениям.

