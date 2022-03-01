Чухаджян – о нападении россии: «Грех брать чужое и отдавать свое»
Украинский боксер: «Маразматическое хуй*о убивает детей Украины»
Скороход высказался о нападении России
17:03
Фото: Instagram
Средневес Станислав Скороход (20-2, 17 KO) в своем Instagram поделился мнением о последних событиях в Украине:
28.02.2022. Атака на Харьков! 9К51 «Град» – это самая массовая система залпового огня в мире. РСЗО «Град» – это одна из наиболее эффективных боевых машин подобного класса, по многим характеристикам она не имеет себе равных!! На что идет это маразматическое хуй*о! Убивая мирных жителей и детей Украины #горетьвадувам
Напомним, что в Украину ради защиты родины от нападения путина вернулся украинский нокаутер Сергей Богачук (20-1, 20 KO).
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