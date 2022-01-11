Фьюри назвал Усика напичканным стероидами средневесом
Украинский боксер: «Мне кажется, Фьюри лучше Усика во всем»
Любомир Пинчук высказался о потенциальном мегафайте
11 января 22:30
Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com
Украинский боксер Любомир Пинчук (13-2-1, 8 КО) в интервью YouTube-каналу Два Боковых высказался по поводу потенциального поединка между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) и обладателем поясов WBA, IBF, WBO Александром Усиком (19-0, 13 КО).
«Фьюри – мой любимый боксер. За ним только и смотрю сейчас. Сейчас люди начнут меня вообще ненавидеть! Я считаю, что он лучший боксер. Мне кажется, он лучше (Усика) как человек во всем. Если они будут боксировать 10 раз – у меня всегда будет (победителем) Тайсон Фьюри».
Тайсон Фьюри намерен вернуть чемпионские пояса WBA, IBF, WBO из Украины в Британию.