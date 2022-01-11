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03:00 Чикаго Буллз - Детройт Пистонс 133:87 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Миннесота Тимбервулвс 128:125 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Голден Стэйт Уорриорз 116:108 Окончен
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02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Майами Хит -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
05:00 Чикаго Буллз - Бруклин Нетс -:- Запланирован
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Украинский боксер: «Не думаю, что Ломаченко когда-либо будет абсолютом»

Любомир Пинчук высказался о перспективах своего соотечественника
Бокс Профессиональный бокс
11 января 22:50
Украинский боксер: «Не думаю, что Ломаченко когда-либо будет абсолютом»
Василий Ломаченко / фото - boxingscene.com

Украинский боксер Любомир Пинчук (13-2-1, 8 КО) в интервью YouTube-каналу Два Боковых высказался о перспективах своего соотечественника Василия Ломаченко (16-2, 11 КО).

«Не думаю, что он когда-либо будет абсолютом. Я бы хотел этого, но не думаю, что ему это дадут».

Василий Ломаченко посетовал, что никто не хочет подписываться на бой против него.

Рене Тер Велде
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Василий Ломаченко

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