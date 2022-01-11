Внук Мухаммеда Али спрогнозировал победителя потенциального боя за «абсолюта» Ломаченко – Камбосос
Украинский боксер: «Не думаю, что Ломаченко когда-либо будет абсолютом»
Любомир Пинчук высказался о перспективах своего соотечественника
11 января 22:50
Василий Ломаченко / фото - boxingscene.com
Украинский боксер Любомир Пинчук (13-2-1, 8 КО) в интервью YouTube-каналу Два Боковых высказался о перспективах своего соотечественника Василия Ломаченко (16-2, 11 КО).
«Не думаю, что он когда-либо будет абсолютом. Я бы хотел этого, но не думаю, что ему это дадут».
Василий Ломаченко посетовал, что никто не хочет подписываться на бой против него.