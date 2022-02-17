Украинский боксер проведет бой за один из поясов IBF

Петр Иванов вернется в ринг 26 марта

Фото: telegraf.com.ua

Украинский боксер второго среднего веса Петр Иванов (15-0-2, 10 КО) узнал дату следующего боя и имя соперника.

25-летний боксер вернется в ринг 26 марта в Дортмунде, Германия. Его соперником станет местный боец Тимо Рост (12-1-2, 4 КО). На кону будет стоять пояс IBF International – это шанс для украинца войти в рейтинг данной организации.

В этом году Иванов уже провел один поединок, досрочно остановив другого представителя Германии Нугу Лаваля (27-10, 15 КО).

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