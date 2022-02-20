Украинский боксер утверждает, что его «ограбили» в бою с россиянином в Екатеринбурге

Фото: Facebook Петросяна

Украинский боксер первого полусреднего веса Зоравор Петросян (12-2, 5 KO) шокирован судейским решением в его бою против россиянина Ивана Козловского (5-0, 2 КО).

19 февраля в рамках вечера бокса Екатеринбурге украинец и Козловский оспаривали пояс WBC Asia. Бой получился близким и победу раздельным (странным) решением судей одержал Козловский – 99:91 (Петросян), 94:96 (Козловский), 94:96 (Козловский).

Украинец в недоумении от такого исхода поединка. Об этом он написал в Facebook:

Ну ничего… У нас такой тернистый путь, и мы его пройдем достойно. Чтобы нам не было стыдно за тот бокс который я показываю, и буду показывать! К моему сопернику претензий ни каких не имею, он достойный парень, и он сам сказал «что мы сделали свою работу, а судьи уже так решили.»

Спасибо за бой Иван! Спасибо всем, кто следит за мной, и поддерживает! Что нас не убивает, то делает нас сильнее!»