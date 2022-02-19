Украинский проспект укрепил свои позиции в рейтинге WBC
Украинский боксер странным решением судей проиграл россиянину в бою за пояс WBC
Зоравор Петросян потерпел второе поражение на профессиональном ринге
19:33
Фото: Instagram боксера
Украинский боксер первого полусреднего веса Зоравор Петросян (12-2, 5 KO) провел бой в рамках вечера бокса в Екатеринбурге, Россия.
23-летний боксер уступил россиянину Ивану Козловскому (5-0, 2 КО) в бою за пояс чемпиона Азии по версии WBC. Поединок выдался близким, но судьи отдали победу Козловскому – 99:91 (Петросян), 94:96 (Козловский), 94:96 (Козловский).
Тренером Петросяна является бывший чемпион мира Вячеслав Сенченко, который задумывается над возращением в ринг.
Напомним, украинский проспект поднялся в рейтинге WBC.
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