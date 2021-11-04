Украинский чемпион WBA рассказал о подготовке к предстоящей защите титула

Артем Далакян / Фото: wbaboxing.com

Чемпион WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (20-0, 14 KO) рассказал XSPORT о подготовке к предстоящему поединку с Луисом Консепсьоном (39-8, 28 KO):



12 раундов – это только начало. А там будем смотреть по состоянию, по корректировкам тренеров. Будем смотреть, может 15 будем делать. Думаю, у любого боксера желание досрочно закончить бой, но мы готовимся на все 12 раундов. В лагере три филиппинца – подходят и по стилю к Консепсьону, и по антропометрическим данным.

Луис физически сильный. Стиль у него такой, как говорят в боксе, «танчик» – постоянно идет вперед, давит. Так что нужно быть хорошо подготовленным физически и держать на дистанции, обыгрывать. Это и есть мой стиль.