Далакян рассказал о состоянии после травмы, полученной в последнем бою
Украинский чемпион WBA рассказал о подготовке к предстоящей защите титула
20 ноября Далакян сразится с Консепсьоном
15:46
Эксклюзив
Артем Далакян / Фото: wbaboxing.com
Чемпион WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (20-0, 14 KO) рассказал XSPORT
о подготовке к предстоящему поединку с Луисом Консепсьоном (39-8, 28 KO):
Сейчас уже второй этап сборов. Как всегда, первый этап был в Долине – кроссы, физику набирали. Сейчас пошла третья неделя – спарринг-сессии, вчера уже 12 раундов спарринг стоял.
12 раундов – это только начало. А там будем смотреть по состоянию, по корректировкам тренеров. Будем смотреть, может 15 будем делать. Думаю, у любого боксера желание досрочно закончить бой, но мы готовимся на все 12 раундов. В лагере три филиппинца – подходят и по стилю к Консепсьону, и по антропометрическим данным.
Луис физически сильный. Стиль у него такой, как говорят в боксе, «танчик» – постоянно идет вперед, давит. Так что нужно быть хорошо подготовленным физически и держать на дистанции, обыгрывать. Это и есть мой стиль.
Напомним, что бой пройдет 20 ноября в Киеве.
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