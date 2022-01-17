Украинский чемпион WBC Francophone перед боем в Германии провел благотворительную тренировку для детей

Кубок Испании. «Эльче» – «Реал». Онлайн трансляция
20 января 20:00
Непобедимый украинский супертяж Александр Захожий (15-0, 11 КО), его тренер Сергей Ватаманюк, а также президент украинского офиса WBC Николай Ковальчук в рамках программы WBC Cares посетили центр реабилитации детей «Отчий дом».
Супертяж провел открытую тренировку, показал детям интересные приемы из бокса, а также рассказал о том, как нужно идти к статусу профи-спортсмена.
После завершения события дети получили возможность сфотографироваться, получить автограф, а также их ждали сюрпризы от WBC Ukraine – сладкие подарки.
Напомним, Захожий уже 22 января проведет свой следующий бой. Его соперником будет чех Павел Соур (14-6, 9 КО).
Комментарии 0