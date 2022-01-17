Украинский чемпион WBC Francophone перед боем в Германии провел благотворительную тренировку для детей

Александр Захожий в рамках программы WBC Cares встретился с учениками из Центра реабилитации «Отчий дом»

Александр Захожий и Сергей Ватаманюк / фото - WBC Ukraine

Непобедимый украинский супертяж Александр Захожий (15-0, 11 КО), его тренер Сергей Ватаманюк, а также президент украинского офиса WBC Николай Ковальчук в рамках программы WBC Cares посетили центр реабилитации детей «Отчий дом».

Александр Захожий, Николай Ковальчук и Сергей Ватаманюк / фото - WBC Ukraine Александр Захожий, Николай Ковальчук и Сергей Ватаманюк / фото - WBC Ukraine

Супертяж провел открытую тренировку, показал детям интересные приемы из бокса, а также рассказал о том, как нужно идти к статусу профи-спортсмена.

После завершения события дети получили возможность сфотографироваться, получить автограф, а также их ждали сюрпризы от WBC Ukraine – сладкие подарки.