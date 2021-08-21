Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут

Соперника Юрия Вишнякова приводили в чувство с помощью нашатыря

Юрий Вишняков / Фото - скриншот

В декабре прошлого года он получил самый большой поединок в своей карьере – бой за пояс WBO Oriental в легком весе.

В нем Юрий Вишняков (8-1, 5 КО) встречался с Арамом Фанияном (21-1, 4 КО) и неплохо боксировал. Но в пятом раунде пропустил серию ударов и оказался в нокауте. Титул упущен.

В июне Вишняков вернулся боем против Георгия Мчедлилдзе (4-2-1, 2 КО). И победил досрочно. Но если тогда соперник продержался до третьего раунда, то в следующем поединке все завершилась в пределах первого.

На этот раз против Вишнякова вышел белорус(7-13-3, 0 КО). Он уже боксировал в Украине. Проигрывал Фанияну, Петросяну и Черкашину. Теперь настало время уступать Вишнякову. Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол Все закончилось достаточно быстро. Бахшиев решился на атаку – опустил правую руку и туда сразу же влетел хук от Вишнякова. Белорус рухнул на канвас и смог подняться только после того, как врач привел его в чувство с помощью нашатыря.

Вишняков, правда, подошел к сопернику и извинился, что нокаут вышел настолько мощным. Украинец даже придержал канаты, чтобы оппоненту было легче покинуть пределы ринга.

Видео нокаута в бою Вишняков – Бахшиев: