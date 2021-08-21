Выглядит страшно. Боксер забился в угол ринга – и соперник безжалостно его там нокаутировал
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Соперника Юрия Вишнякова приводили в чувство с помощью нашатыря
12:47
Юрий Вишняков / Фото - скриншот
В декабре прошлого года он получил самый большой поединок в своей карьере – бой за пояс WBO Oriental в легком весе.
В нем Юрий Вишняков (8-1, 5 КО) встречался с Арамом Фанияном (21-1, 4 КО) и неплохо боксировал. Но в пятом раунде пропустил серию ударов и оказался в нокауте. Титул упущен.
В июне Вишняков вернулся боем против Георгия Мчедлилдзе (4-2-1, 2 КО). И победил досрочно. Но если тогда соперник продержался до третьего раунда, то в следующем поединке все завершилась в пределах первого.На этот раз против Вишнякова вышел белорус Надзир Бахшиев (7-13-3, 0 КО). Он уже боксировал в Украине. Проигрывал Фанияну, Петросяну и Черкашину. Теперь настало время уступать Вишнякову.
Все закончилось достаточно быстро. Бахшиев решился на атаку – опустил правую руку и туда сразу же влетел хук от Вишнякова. Белорус рухнул на канвас и смог подняться только после того, как врач привел его в чувство с помощью нашатыря.
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Вишняков, правда, подошел к сопернику и извинился, что нокаут вышел настолько мощным. Украинец даже придержал канаты, чтобы оппоненту было легче покинуть пределы ринга.
Видео нокаута в бою Вишняков – Бахшиев: