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Украинский Головкин проводит силовые тренировки перед следующим боем
Сергей Богачук вернется на ринг 16 сентября
18:48
Фото: Boxing Scene
Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (19-1, 19 KO) проводит силовые тренировки накануне своего возвращения в ринг.
Следующий бой Богачук проведет 16 сентября. Его соперник пока неизвестен.
Богачук славится своими брутальными нокаутами, за которые его часто сравнивают с Геннадием Головкиным.