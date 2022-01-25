«Украинский Халк» Шевадзуцкий проведет бой против бывшего соперника Виталия Кличко
Украинский Халк показал, как готовится к бою против бывшего соперника Кличко
Игорь Шевадзуцкий проведет следующий поединок 26 февраля
11:01
Фото: пресс-служба K2
Украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (9-0, 8 КО) продолжает подготовку к следующему бою.
Боксер показал, как тренирует физическую мощь.
26 февраля в Гамбурге, Германия, Шевадзуцкий проведет бой против бывшего соперника Виталия Кличко Кевина Джонсона (35-18-1, 19 КО).
Напомним, в предыдущем поединке «Халк» одолел крепкого поляка Камила Соколовски.