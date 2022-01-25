Украинский Халк показал, как готовится к бою против бывшего соперника Кличко

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 14
Сейчас 1
Сегодня 16
Завтра 21
Развернуть Свернуть
Хоккей (5 событий из 5) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Краматорск - Мариуполь 2:1 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Коламбус Блу Джекетс - Оттава Сенаторс 1:2 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Лос-Анджелес Кингс 2:3 Окончен
04:00 Сиэтл Кракен - Флорида Пантерс 5:3 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Сент-Луис Блюз 1:3 Окончен
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Орландо Мэджик - Чикаго Буллз 114:95 Окончен
01:00 Майами Хит - Лос-Анджелес Лейкерс 113:107 Окончен
01:00 Торонто Рэпторс - Портленд Трэйл Блэйзерс 105:114 Окончен
02:00 Шарлотт Хорнетс - Атланта Хоукс 91:113 Окончен
02:00 Сан-Антонио Сперс - Филадельфия Севенти Сиксерс 109:115 Окончен
02:30 Даллас Маверикс - Мемфис Гриззлис 104:91 Окончен
03:00 Денвер Наггетс - Детройт Пистонс 117:111 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Бруклин Нетс 136:125 Окончен
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Юта Джаз 94:92 Окончен
Теннис (1 событие из 1) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
11:40 Гаэль Монфис - Matteo Berrettini 0:1 2-й сет
Хоккей (8 событий из 8) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 СК Сокол - Донбасс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Брюинс - Анахайм Дакс 3:5 Окончен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Лос-Анджелес Кингс 3:2 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Даллас Старз 1:3 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Вегас Голден Найтс 0:1 Окончен
03:00 Миннесота Уайлд - Монреаль Канадиенс 8:2 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Чикаго Блэкхокс 2:0 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Сент-Луис Блюз 7:1 Окончен
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Кливленд Кавальерс - Нью-Йорк Никс 95:93 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Чикаго Буллз 110:111 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Индиана Пэйсерс 117:113 Окончен
04:00 Финикс Санс - Юта Джаз 115:109 Окончен
Теннис (4 события из 12) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
05:15 Denis Shapovalov - Рафаэль Надаль 2:3 Окончен
11:40 Гаэль Монфис - Matteo Berrettini 0:1 2-й сет
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
03:30 Барбора Крейчикова - Мэдисон Кейз 0:2 Окончен
10:00 Эшлей Барти - Джессика Пегула 2:0 Окончен
Хоккей (8 событий из 8) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Оттава Сенаторс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
02:00 Каролина Харрикейнс - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Даллас Старз -:- Запланирован
02:00 Питтсбург Пингвинс - Аризона Койотис -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
03:00 Виннипег Джетс - Флорида Пантерс -:- Запланирован
05:00 Ванкувер Кэнакс - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
02:00 Детройт Пистонс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
02:00 Торонто Рэпторс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Даллас Маверикс -:- Запланирован
Теннис (4 события из 11) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
06:00 Jannik Sinner - Стефанос Циципас -:- Запланирован
10:30 Felix Auger Aliassime - Даниил Медведев -:- Запланирован
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Даниэлле Росе Коллинс - Ализе Корне -:- Запланирован
04:00 Ига Святек - Кайя Канепи -:- Запланирован

Украинский Халк показал, как готовится к бою против бывшего соперника Кличко

Игорь Шевадзуцкий проведет следующий поединок 26 февраля
Бокс Профессиональный бокс
11:01
Украинский Халк показал, как готовится к бою против бывшего соперника Кличко
Фото: пресс-служба K2

Украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (9-0, 8 КО) продолжает подготовку к следующему бою.

Боксер показал, как тренирует физическую мощь.

26 февраля в Гамбурге, Германия, Шевадзуцкий проведет бой против бывшего соперника Виталия Кличко Кевина Джонсона (35-18-1, 19 КО).

Напомним, в предыдущем поединке «Халк» одолел крепкого поляка Камила Соколовски.



Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Игорь Шевадзуцкий

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Украинский Халк» Шевадзуцкий проведет бой против бывшего соперника Виталия Кличко
«Украинский Халк» Шевадзуцкий проведет бой против бывшего соперника Виталия Кличко
Бокс Профессиональный бокс
15 января 14:57
1

Новости: Бокс

Сосновский: «Какое может быть отношение к России, стране-агрессору, которая убивает моих братьев и сестер»
Сосновский: «Какое может быть отношение к России, стране-агрессору, которая убивает моих братьев и сестер»
Пекин-2022
12:31
Американский нокаутер угрожает нанести Постолу первое досрочное поражение
Американский нокаутер угрожает нанести Постолу первое досрочное поражение
Профессиональный бокс
11:59
Ковалев: «Я уверен, что Ломаченко будет абсолютным чемпионом»
Ковалев: «Я уверен, что Ломаченко будет абсолютным чемпионом»
Профессиональный бокс
11:58
Украинский Халк показал, как готовится к бою против бывшего соперника Кличко
Украинский Халк показал, как готовится к бою против бывшего соперника Кличко
Профессиональный бокс
11:01
Бывший менеджер Вл. Кличко назвал самый красивый нокаут в карьере украинца
Бывший менеджер Вл. Кличко назвал самый красивый нокаут в карьере украинца
Профессиональный бокс
10:49
Гассиев восстановился после травмы. В следующем бою он может встретиться с украинским проспектом
Гассиев восстановился после травмы. В следующем бою он может встретиться с украинским проспектом
Профессиональный бокс
09:43
Красюк: «Бой с Усиком станет самым большим вызовом для Фьюри»
Красюк: «Бой с Усиком станет самым большим вызовом для Фьюри»
Профессиональный бокс
09:42
Владимир Кличко празднует 25-летие своей четвертой победы в профи. Видео боя и нокаута
Владимир Кличко празднует 25-летие своей четвертой победы в профи. Видео боя и нокаута
Профессиональный бокс
09:35
Фьюри устроил голосование в Twitter: «Как считаете, бомжара примет отступные?»
Фьюри устроил голосование в Twitter: «Как считаете, бомжара примет отступные?»
Профессиональный бокс
09:03
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
3
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 13:33
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Бокс Профессиональный бокс
22 января 19:59
1
Все новости