Украинский крузер: «В ближайшие 10-20 лет боксера как Усик не будет»

Радченко заявил, что в плане скорости с Александром сравнится будет непросто

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Украинский крузер Сергей Радченко (8-7, 3 KO), который работал в тренировочных лагерях с многими топовыми украинскими боксерами, в эксклюзивном интервью XSPORT заявил, что в ближайшее десятилетие не будет такого же быстрого боксера, как Александр Усик (19-0, 13 KO):



Боксируя с Усиком нельзя подстраиваться под его стиль, который он отлично умеет навязать. Джошуа попался под его стиль и Саша его загипнотизировал как кролика и Энтони начал боксировать. В последних раундах было заметно, как Джошуа влезал в скоростной бокс и сразу физически подсаживался. По всем его скоростным параметрам и серийности в ближайшие 5-10-20 лет такого боксера не будет.

Напомним, что уже в следующем поединке Усик может стать абсолютным чемпионом «королевского» дивизиона.