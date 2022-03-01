«До перемоги!» Усик с автоматом отправился защищать Киев
Украинский нокаутер готовится защищать Украину от атаки путина
Богачук вернулся на родину
12:20
Фото: Twitter
Украинский нокаутер Сергей Богачук (20-1, 20 KO) пополнил ряды боксеров, которые вступили в тероборону ради защиты своей родины.
Об этом сообщил промоутер Том Леффлер в своем Instagram:
Богачук в Украине сейчас со своей семьей, готовится к путинской атаке на его город. Сергей не в Киеве, но присоединился ко многим профессиональным боксерам, – Виталию и Владимиру Кличко, Александру Усику, Василию Ломаченко – среди прочих, которые сражаются за свою страну.
Отметим, что Богачук следующий поединок должен был провести 25 марта.