Украинский супертяж-нокаутер не смог назвать Усика лучшим в дивизионе
Сиренко вспомнил спарринги с Усиком – уже тогда нокаутер понял, что Александр будет покорять «королевский» дивизион
Владислав отметил скорость и подвижность визави
13:58
Владислав Сиренко / Фото: B1
Представитель супертяжелого веса Владислав Сиренко (19-0, 16 KO) в интервью Instagram-аккаунту boxingukraineboxing вспомнил о спаррингах с Александром Усиком (19-0, 13 KO), когда нынешний чемпион хэвивейта еще боксировал в крузерах:
Я понимал, что между крузервейтом и хэвивейтом очень тонкая грань. Думал, что в будущем он точно попробует свои силы в супертяжелом весе. Знаете, он настолько подвижен, быстрый, что это всегда будет проблемой для больших супертяжей. Как мы видим, у него достаточно сил, чтобы конкурировать с суперпанчерами.
Так что у него есть все, чтобы быть успешным в супертяжелом весе. В момент наших спаррингов я понимал, что любому супертяжу придется с ним непросто, но никто не мог представить, насколько большой проблемой он станет.
Сиренко также включил Усика в топ-3 лучших бойцов дивизиона.
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