Сиренко вспомнил спарринги с Усиком – уже тогда нокаутер понял, что Александр будет покорять «королевский» дивизион

Владислав Сиренко / Фото: B1

Представитель супертяжелого веса Владислав Сиренко (19-0, 16 KO) в интервью Instagram-аккаунту boxingukraineboxing вспомнил о спаррингах с Александром Усиком (19-0, 13 KO), когда нынешний чемпион хэвивейта еще боксировал в крузерах:



Так что у него есть все, чтобы быть успешным в супертяжелом весе. В момент наших спаррингов я понимал, что любому супертяжу придется с ним непросто, но никто не мог представить, насколько большой проблемой он станет.