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Украинский нокаутер рассказал об идиллии в работе с тренером: «Хочу, чтобы он всегда был рядом»

Владислав Сиренко тренируется под руководством Джеймса Али Башира
Бокс Профессиональный бокс
15:26
Украинский нокаутер рассказал об идиллии в работе с тренером: «Хочу, чтобы он всегда был рядом»
Фото: b1boxing

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (19-0, 16 КО) рассказал о работе с американским тренером Джеймсом Али Баширом:

«Знаете, нам работается отлично. Это уже 5 лет мы с ним работаем. Мы знаем друг друга очень хорошо: я знаю все его плюсы и минусы, он знает все мои плюсы и минусы. Я его понимаю на 100 процентов, у нас нет никакого барьера.

Я даже больше могу сказать, что он уже как член семьи: приходит на дни рождения, и все всегда рады его видеть. У нас очень хорошие отношения, и он уже больше, чем тренер – определенный талисман.

Ему 70 лет – это уже такой возраст немаленький. Я ему сказал: «Башир, ты как наш талисман. Даже, если ты не сможешь тренировать меня, то я все равно хочу, чтоб ты всегда был рядом, как маэстро такой. Просто быть рядом».

От него позитивная энергетика и все, кто рядом всегда улыбаются, всегда весело. Человек, который отдает позитив вокруг».


Напомним, Сиренко готов отправиться в Россию для боя против бывшего соперника Александра Усика.

Источник: ua.tribuna.com Сергей Остапенко
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Владислав Сиренко Джеймс Али Башир

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