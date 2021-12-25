Украинский нокаутер рассказал об идиллии в работе с тренером: «Хочу, чтобы он всегда был рядом»

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Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (19-0, 16 КО) рассказал о работе с американским тренером Джеймсом Али Баширом:

Я даже больше могу сказать, что он уже как член семьи: приходит на дни рождения, и все всегда рады его видеть. У нас очень хорошие отношения, и он уже больше, чем тренер – определенный талисман.

Ему 70 лет – это уже такой возраст немаленький. Я ему сказал: «Башир, ты как наш талисман. Даже, если ты не сможешь тренировать меня, то я все равно хочу, чтоб ты всегда был рядом, как маэстро такой. Просто быть рядом».

От него позитивная энергетика и все, кто рядом всегда улыбаются, всегда весело. Человек, который отдает позитив вокруг».