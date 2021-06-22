Украинский полутяж вымотал опытного соперника и жестоко нокаутировал – тот упал лицом в канвас

Егор Великовский сначала пробил сбоку в голову, а затем добавил еще и апперкот

Малказ Сужашвили уперся лицом в настил ринга / Фото - скриншот

Украинский проспект полутяжелого веса Егор Великовский (7-0, 3 КО) одержал крайне уверенную победу в рамках вечера бокса 18 июня.

Украинец в прошлой встрече, в апреле, сошелся с Денисом Козаковым (7-11, 5 КО), у которого на тот момент было 17 поединков на профессиональном ринге. У пятерых предыдущих оппонентов Великовского суммарно было лишь шесть боев.

И вот он получил, казалось, самого опытного соперника в карьере – грузина Малказа Сужашвили, для которого это был уже 28-й выход на профи-ринг: 12 побед, 15 поражений.

Но как выяснилось, опыт здесь не поможет.

Великовский полностью превосходил своего соперника в ринге, и уже после первого раунда было ясно, что победа никуда от него не уйдет. Вопрос заключался лишь в том когда он ее заберет.

Встреча была рассчитана на шесть раундов, но завершилась в середине второго. Сужашвили страдал под ударами украинца и забился в угол. Грузин попытался выброситься в атаку, но сделал это бездумно – пробивал передней рукой сбоку и открыл голову под мощный хук правой рукой для Великовского.

Украинец всадил один удар, а, когда соперник начал заваливаться на пол, добавил еще и апперкот. Сужашвили поднялся, но рефери по мутному взгляду боксера понял, что бой продолжить он не может – нокаут.

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