Шелестюк – о реванше Усика с Джошуа: «Сможет избивать его весь вечер»
Украинский призер ОИ подписал контракт с новой промоутерской компанией
Тарас Шелестюк является непобежденным боксером
8 октября 18:20
Фото: RingSide24
Бронзовый призер Олимпийский игр-2012 в Лондоне Тарас Шелестюк подписал контракт с промоутерской компанией Probellum – новым игроком на боксерском рынке.
Непобежденный украинец заявил, что в его карьере началась новая глава:
«Новая глава в карьере, чему я очень рад. Был чемпионом мира в аматорах, теперь хочу стать чемпионом среди профессионалов. Доволен тем, что вместе с Probellum смогу драться во всех уголках мира и радовать болельщиков боксерским искусством».
В последний раз Шелестюк боксировал 31 января 2020 года. В его весе – полусреднем – чемпионами мира являются Теренс Кроуфорд (WBO), Эррол Спенс (WBC, IBF), Йорденис Угас (WBA).
Ранее Шелестюк поделился мнением о реванше Александра Усика против Энтони Джошуа.
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