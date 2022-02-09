Хирн рассказал, почему Джошуа пытался «перебоксировать» Усика в первом бою
Украинский проспект дал прогноз на бои Усик – Джошуа и Фьюри – Уайт
Виктор Выхрист считает действующих чемпионов фаворитами
16:32
Фото: sport.ua
Украинский проспект супертяжелого веса Виктор Выхрист (9-0, 7 КО) поделился мнением о грядущих поединках Александра Усика (19-0, 13 КО) против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) с Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО):
«По поводу поединка Уайт – Фьюри, однозначно победа Фьюри, он точно не даст ничего сделать Уайту.
Усик – Джошуа, думаю бой будет таким же, как и первый. Возможно, Джошуа будет больше идти вперед, но как по мне, это на руку Александру. Усик выиграет, возможно даже досрочно».
Напомним, на вторую половину 2022 года в супертяжелом весе планируется бой за звание абсолютного чемпиона мира.