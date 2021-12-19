Денис Беринчик выиграл у Исы Чаниева. Как это было
Украинский проспект добыл трудовую победу в андеркарде у Беринчика
Василий Чеботарь победил единогласным решением судей
18 декабря 21:27
Фото: K2 Promotions
Украинский боксер первого полусреднего веса Василий Чеботарь (10-0, 3 КО) выиграл у представителя Казахстана Сагадата Рахманкула (8–3, 6 КО).
Бой получился очень конкурентным, но по итогам десяти раундов судьи единогласно отдали победу Чеботарю – 97:95, 96:94, 96:94.
Поединок прошел в андеркарде вечера бокса в Броварах, в главном событии которого украинский легковес Денис Беринчик подерется против бывшего претендента на титул чемпиона мира.
На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Беринчика.