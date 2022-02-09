Радченко о Выхристе: «Если соперник чуть выше, и по скорости не кочкообразные и достает до Вити, то начинаются проблемы»
Украинский проспект хотел бы провести бой против Фьюри
Виктор Выхрист назвал желаемого соперника среди топов
15:42
Фото: PBC
Украинский проспект супертяжелого веса Виктор Выхрист (9-0, 7 КО) заявил, что среди топов хэвивейта самым желанным соперником для него является чемпион мира WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО):
«Если бы у меня была возможность выбирать с топов, то, конечно же, я хотел бы попробовать свои силы против Фьюри. Александр Усик, по моему мнению, лучше, чем Фьюри, но он мой земляк, и к нему большое уважение как к спортсмену и человеку, который прославляет нашу страну».
Напомним, Выхрист уже провел два поединка в США и в обоих одержал досрочные победы. При этом последний бой «Фауста» оставил большие вопросы, относительно его реального уровня.
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