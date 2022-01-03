«Это должно быть в сердце. Ты либо любишь страну, либо нет». Украинский боксер раскритиковал Ломаченко

Фото: НОК Украины

Украинский проспект второго легчайшего веса Олег Довгун (13-0, 5 KO) в интервью ютуб-каналу Два Боковых / Two Sides поделился мнением о скандале вокруг соотечественника Василия Ломаченко (16-2, 11 КО), который в декабре после победы над Ричардом Комми (30-4, 27 КО) праздновал успех без флага Украины:

Понятно, что его никто не может заставить это сделать. А тут он взял аккерманский флаг. Он представляет страну и должен был взять украинский флаг. Но, думаю, это должно быть в сердце. Ты либо любишь страну, либо нет.

Еще одно я скажу, а он может обижаться или не обижаться. Страна его поддерживала. Он завоевал два олимпийских золота. Первое олимпийское золото, когда он завоевывал, поехали за него там решать дела. Все это знают. И его вели на олимпийскую медаль за счет Украины. Ему помогали все. И не нужно быть таким, как он, как он сделал. Я так считаю, это моя позиция».