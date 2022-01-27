Украинский боксер: «Гвоздик пашет по 4-5 раз в неделю. Скоро он вернется»
Украинский проспект Михалушко узнал дату своего следующего поединка
Бой состоится на ивенте в Киеве
13:56
Ярослав Михалушко / Фото - b-1boxing.com20-летний боксер B1 Promotions Ярослав Михалушко (4-0, 3 КО) узнал дату своего следующего поединка на профессиональном ринге. Об это сообщает официальный сайт промоутерской компании.
Соперником украинца станет 30-летний француз Батоура Гирассы (6-6-2, 1 КО).
Поединок состоится 3 марта в Киеве в рамках шоу Champion Boxing Promotions.
Напомним, свой последний бой, который состоялся в декабре минувшего года, Михалушко выиграл нокаутом у Октавиана Грати.
А тем временем стало известно, что 17 сентября может состояться трилогия между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным.
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