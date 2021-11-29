Украинский проспект – о поединке Камбосос – Лопес: «Такие яркие бои не оставляют никого равнодушным»

Валентин Штонда – о титульной разборке в легком весе

Валентин Штонда / Фото: b-1boxing.com

Украинский проспект легкого веса Валентин Штонда (4-0, 1 КО) поделился эмоциями от боя за звание абсолютного чемпиона мира между Джорджом Камбососом (20-0, 10 КО) и Теофимо Лопесом (16-1, 12 КО)

Как тебе поединок? Стал ли результат этого боя для тебя неожиданным?

Такого результата и такого боя в целом я вообще не ждал. Поединок был зрелищным, бескомпромиссным. Нокдаун в 1 раунде – это вообще космос.

Такие яркие бои не оставляют никого равнодушным. До начала поединка я ждал абсолютно другой исход.

Уже в первом раунде Лопес активно «стартанул», словно желая закончить бой нокаутом в начальных раундах, а в итоге сам оказался в нокдауне в конце первого раунда. Стоило ли Лопесу так вести бой? Не говорит ли это о том, что он был слишком самоуверен? Было видно, что с первого раунда Лопес охотился за головой Камбососа и хотел быстро закончить бой. Он же говорил, что нокаутирует его в первых раундах, видимо и вправду в это верил и хотел ответить за свои слова. Наверное, у него только такой план на бой и был.

Камбосос победил Лопеса раздельным решением судей.

Напомним, ранее австралиец пообещал, что встретится с украинцем Василием Ломаченко, однако, похоже, уже забыл про свои слова.