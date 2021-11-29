Украинский проспект: «Победа Камбососа определенно является плюсом для Ломаченко»

Валентин Штонда уверен, что Теофимо Лопес недооценил австралийского боксера

Валентин Штонда / Фото: b-1boxing.com

Украинский проспект легкого веса Валентин Штонда (4-0, 1 КО) поделился мнением о том, выгодна ли для Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) победа Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) над Теофимо Лопесом (16-1, 12 КО).

Как ты считаешь, это Камбосос настолько крут или Лопес его недооценил и совершил тактическую ошибку?

Лопес точно недооценил Комбососа, за что и был наказан. По ходу боя он не пробовал искать новые ключи к победе, не менял тактику на бой, действовал бесхитросно. Камбосос 100% молодец. Проделал работу, забрал пояса в честном и зрелищном бою.

Как теперь сложится ситуация в легком весе по твоему мнению? Ломаченко выйдет на Камбососа и станет абсолютом или возможен другой вариант?

Лома должен вернуть пояса. Лопес неоднократно заявлял о желании сменить весовую категорию, поэтому победа Камбососа определенно является плюсом для Василия.

Камбосос победил Лопеса раздельным решением судей.

Напомним, ранее австралиец пообещал, что встретится с Ломаченко, однако, похоже, уже забыл про свои слова.