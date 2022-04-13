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Украинский проспект проведет тренировочный лагерь в США

Для Черкашина это будет первый подобный опыт в карьере
Бокс Профессиональный бокс
13 апреля 20:35
Украинский проспект проведет тренировочный лагерь в США
instagram.com/cherkashyn_f

Украинский проспект среднего веса Федор Черкашин (19-0, 12 КО) сообщил в своем Инстаграм-аккаунте, что впервые проведет полноценный подготовительный лагерь в США.

Под фото с тренером из зала в Майами Чико Ривасом 26-летний боксер написал:

«Рад такой возможности, сделаю все, чтобы не подвести болельщиков. Буду отдавать себя на тренировках на полную».

Черкашин пообещал подробно рассказывать о своих буднях в США. Ранее Федор улучшил свои позиции в рейтинге WBC.

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Федор Черкашин

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