Украинский проспект укрепил свои позиции в рейтинге WBC
Украинский проспект проведет тренировочный лагерь в США
Для Черкашина это будет первый подобный опыт в карьере
13 апреля 20:35
instagram.com/cherkashyn_f
Украинский проспект среднего веса Федор Черкашин (19-0, 12 КО) сообщил в своем Инстаграм-аккаунте, что впервые проведет полноценный подготовительный лагерь в США.
Под фото с тренером из зала в Майами Чико Ривасом 26-летний боксер написал:
«Рад такой возможности, сделаю все, чтобы не подвести болельщиков. Буду отдавать себя на тренировках на полную».
Черкашин пообещал подробно рассказывать о своих буднях в США. Ранее Федор улучшил свои позиции в рейтинге WBC.
Комментарии 0