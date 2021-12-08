Богдан Штонда проведет бой 8 декабря
Украинский проспект сенсационно не выиграл у джорнимена
Айвазиди имеет негативный баланс побед и поражений
19:39
Фото: B1 Boxing
Украинский проспект легкого веса Валентин Штонда (4-0-1, 1 КО) провел бой против джорнимена Артема Айвазиди (12-22-2, 5 KO).
Конкурентный поединок завершился ничьей.
Таким образом, Штонда впервые в профессиональной карьере не сумел выиграть бой.
Напомним, брат Штонды Богдан отметился ярким перформансом на церемонии взвешивания.
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