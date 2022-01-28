Украинец Чухаджян выиграл техническим нокаутом у Мартина и стал интернациональным чемпионом IBF
Украинский проспект: «Титул Inter-Continental поможет продвинуться в рейтингах IBF»
Карен Чухаджян намерен стать чемпионом мира
16:29
Фото: Instagram боксера
Украинский проспект полусреднего веса Карен Чухаджян (20-1, 10 КО) прокомментировал завоевание пояса IBF Inter-Continental.
22 января боксер победил Райана Мартина (14-3-1, 6 КО):
«Подготовка прошла хорошо, у меня были отличные спарринг партнеры. Вместе с Вячеславом Владимировичем перед боем разобрали соперника, примерно понимали, как он будет работать. И я просто выполнял план на дуэль. Выполнил работу так, чтобы соперник не мог выполнять свою.
К сожалению, Вячеслав Владимирович не смог приехать на бой, но мы постоянно поддерживали связь. Также в углу был Владимир Ходаковский, который меня хорошо знает и понимает, как я работаю. Спасибо ему за помощь.
Очень счастлив, что завоевал IBF Inter-Continental это хороший титул, который поможет продвинуться в рейтингах IBF. Этот титул помог мне приблизиться к своей цели – стать чемпионом мира. Спасибо всем, кто болел за меня!»
Чухаджян занимает девятое место в рейтинге IBF.
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