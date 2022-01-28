Украинский проспект: «Титул Inter-Continental поможет продвинуться в рейтингах IBF»

Фото: Instagram боксера

Украинский проспект полусреднего веса Карен Чухаджян (20-1, 10 КО) прокомментировал завоевание пояса IBF Inter-Continental.

22 января боксер победил Райана Мартина (14-3-1, 6 КО):

К сожалению, Вячеслав Владимирович не смог приехать на бой, но мы постоянно поддерживали связь. Также в углу был Владимир Ходаковский, который меня хорошо знает и понимает, как я работаю. Спасибо ему за помощь.

Очень счастлив, что завоевал IBF Inter-Continental это хороший титул, который поможет продвинуться в рейтингах IBF. Этот титул помог мне приблизиться к своей цели – стать чемпионом мира. Спасибо всем, кто болел за меня!»