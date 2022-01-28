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Украинский проспект: «Титул Inter-Continental поможет продвинуться в рейтингах IBF»

Карен Чухаджян намерен стать чемпионом мира
Бокс Профессиональный бокс
16:29
Украинский проспект: «Титул Inter-Continental поможет продвинуться в рейтингах IBF»
Фото: Instagram боксера

Украинский проспект полусреднего веса Карен Чухаджян (20-1, 10 КО) прокомментировал завоевание пояса IBF Inter-Continental.

22 января боксер победил Райана Мартина (14-3-1, 6 КО):

«Подготовка прошла хорошо, у меня были отличные спарринг партнеры. Вместе с Вячеславом Владимировичем перед боем разобрали соперника, примерно понимали, как он будет работать. И я просто выполнял план на дуэль. Выполнил работу так, чтобы соперник не мог выполнять свою.

К сожалению, Вячеслав Владимирович не смог приехать на бой, но мы постоянно поддерживали связь. Также в углу был Владимир Ходаковский, который меня хорошо знает и понимает, как я работаю. Спасибо ему за помощь.

Очень счастлив, что завоевал IBF Inter-Continental это хороший титул, который поможет продвинуться в рейтингах IBF. Этот титул помог мне приблизиться к своей цели – стать чемпионом мира. Спасибо всем, кто болел за меня!»

Чухаджян занимает девятое место в рейтинге IBF.

Сергей Остапенко
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