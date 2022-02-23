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Украинский проспект: «У Штонды большое будущее в боксе»

XSPORT покажет поединок Богдана за титул чемпиона мира
Бокс Профессиональный бокс
14:35
Украинский проспект: «У Штонды большое будущее в боксе»
Арам Фаниян / Фото: LuckyPunch

Украинский проспект первого полусреднего веса Арам Фаниян (22-1, 4 КО) поделился мнением о предстоящем бое соотечественника Богдана Штонды (7-0, 3 КО) против Милана Прата (13-0, 10 КО), на кону которого будет стоять пояс молодежного чемпиона мира по версии IBF в полусреднем дивизионе.

Арам, как можешь охарактеризовать Богдана Штонду как боксера?

Богдана знаю уже 2-3 года. Он очень добрый, хороший и светлый парень. Он совсем еще молодой, но бокс он показывает уже не детский. Думаю, что у него большое будущее в боксе.

Как оцениваешь его шансы в поединке за титул чемпиона мира среди молодежи?

Ему выпал хороший шанс поехать в другую страну и на глазах у местной публики выиграть молодежный пояс чемпиона мира и привезти его в Украину. Звучит очень здорово и такой шанс не стоит упускать. Думаю, что у Богдана есть все для победы над этим соперником.

По твоему мнению Богдан уже готов к боям за титулы? Ему всего 20 лет и это будет его 8-й поединок на профи-ринге.

Я считаю, что к бою за этот титул Богдан точно готов. Во-первых, молодежный титул и подразумевает под собой молодых, талантливых участников. Во-вторых, повторюсь, что Богдан показывает хороший бокс и считаю, что ему стоит рискнуть побороться за этот пояс.

Знаешь ли ты что ни будь о сопернике Богдана. Каким видишь рисунок боя?

Знаю, что парень с ударом и прет как танк. Знаете анекдот про «что главное в танке?» Вот-вот. Бой все покажет. Думаю, что бой будет очень интересным и зрелищным.

Бой Штонда – Прат состоится 26 февраля. На телеканале XSPORT будет доступна прямая трансляция поединка. Начало – в 20:30.

Читайте также материал о Штонде: от обычного парня из села до боя за пояс чемпиона мира. Уникальная история украинского таланта.



Источник: b-1boxing.com Сергей Остапенко
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