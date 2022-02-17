Украинский проспект укрепил свои позиции в рейтинге WBC

Федор Черкашин вошел в топ-15

Федор Черкашин / Фото: AXIOS FIGHT

Украинский проспект среднего веса Федор Черкашин (19-0, 12 КО) улучшил свои позиции в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC).

26-летний боксер занимает 14 позицию. Также в этом дивизионе выступает бывший претендент на титул чемпиона мира Сергей Деревянченко (13-4, 10 КО), который расположился на пятом месте.

Напомним, в предыдущей версии рейтинга Черкашин занимал 16 место.

Черкашин является гражданином Украины, но тренируется и выступает в Польше.