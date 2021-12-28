Украинский средневес не верит, что Ломаченко станет следующим соперником Камбососа

Евгений Хитров грамотно объяснил, почему австралиец подерется с Хэйни

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Украинский средневес Евгений Хитров не верит, что Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) в следующем бою выйдет против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО). Хитров считает, что соперником австралийца станет Девин Хэйни (27-0, 15 КО):

«Я верю, что Ломаченко станет абсолютным чемпионом, но тут опять политика играет роль. Сейчас Камбосос выиграл бой. Должен быть реванш, но его не будет, потому что Лопес ушел на весовую категорию выше. Соответственно, открылись вакансии. Вася – претендент, Хэйни – претендент и Джервонта Дэвис – претендент. С кем самый идеальный вариант провести бой, чтобы не потерять пояса? Это с Хэйни, потому что Девин у Хирна и Камбосос у Хирна. Поэтому самый идеальный вариант – провести бой с Хэйни, и пояса не уходят. Поэтому, скорее всего, я даю 90% на то, что будет бой Хэйни – Камбосос. А дальше посмотрим».

Напомним, Ломаченко является лидером рейтингов сразу двух организаций и ради боя против Камбососа он готов полететь в Австралию.