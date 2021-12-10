Последняя встреча перед выходом в ринг. Ломаченко и Комми прошли процедуру взвешивания
Украинский супертяж, которому не оставляют шансов, оказался значительно легче оппонента
Александр Тесленко проведет бой в андеркарде у Василия Ломаченко
21:17
Украинский супертяжеловес Александр Тесленко (17-1, 13 КО) и 22-летний американский проспект Джаред Андерсон (10-0, 10 КО) прошли официальную процедуру взвешивания накануне боя.
Тесленко – 96,9
Андерсон – 108,8
Видео взвешивания:
Бой Тесленко – Андерсон состоится в андаркарде поединка Василий Ломаченко – Ричард Комми. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Тесленко – Андерсон.
Напомним, букмекеры не верят, что украинец продержится хотя бы четыре против американского проспекта.
Комментарии 0