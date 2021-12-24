«Меняйся или проиграешь». Экс-тренер Фьюри поделился мнением о реванше Усик – Джошуа
Украинский супертяж-нокаутер не смог назвать Усика лучшим в дивизионе
Сиренко выделил топ-3 бойца хэвивейта
13:12
Владислав Сиренко / Фото: B1
Чемпион WBC Asia и WBO Asia Владислав Сиренко (19–0, 16 KO) в интервью Instagram-аккаунту boxingukraineboxing выделил лучших боксеров дивизиона:
На данный момент Фьюри, Джошуа и Усик – это топ-3 супертяжа. Если говорить о проспектах, то я бы, наверное, выделил Джойса, Дюбуа и, наверное, Андерсона. Молодой американец, непростой боец, думаю, что он должен неплохо себе показать.
Кого считаю лучшим? Даже не знаю. Очень сложно выбрать. Я бы, наверное, отметил Тайсона Фьюри и Александра Усика на данный момент. Но лично мне очень импонирует бокс Джошуа, поэтому мне непросто назвать одного конкретного человека.
Тренер Владислава Джеймс Али Башир рассказал, как с ним неожиданно прекратил сотрудничество Александр Усик (19-0, 13 KO).
Комментарии 0