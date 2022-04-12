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Український суперважковаговик-нокаутер: «Один російський чемпіон відкрито засуджує напад росії на Україну»

Сіренко зв’язався за Левіним в соцмережах, хоча і не був знайомий з ним особисто
Бокс Профессиональный бокс
12 апреля 22:10
Український суперважковаговик-нокаутер: «Один російський чемпіон відкрито засуджує напад росії на Україну»
Владислав Сиренко / Фото: B1 Boxing

Український представник хевівейту Владислав Сіренко (19-0, 16 KO) в інтерв’ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги!» заявив, що чув лише від одного росіянина критику війни в Україні з усього кола представників бойових мистецтв з рф:

Єдина людина, яку я не знаю особисто, але з кола бойових мистецтв, це Артем Левін, якщо я не помиляюся. Він не боксер, кік-бокс чи муай-тай, точно не пам'ятаю. Він розуміє, що відбувається, мешкає в США, як я розумію. Не те, що він підтримує Україну, але висловлюється стосовно того, що відбувається і засуджує все те, що робить росія. Я побачив його сторіс, особисто написав йому: «Ти крутий, молодець».

Слід відзначити, що Артем Левін 6-разовий чемпіон світу і 5-разовий чемпіон Європи у муай-тай. Після висловлення своєї позиції щодо війни росіянина позбавили всіх нагород в його рідній Кемеровській області.  

Також Сіренко розповів, як Олександр Повєткін показово шкодував через ситуацію в Україні, а в той же день висловився в підтримку дій тирана володимира путіна.

Олег Шумейко-младший
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Владислав Сиренко

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Новости: Бокс

Український суперважковаговик-нокаутер: «Один російський чемпіон відкрито засуджує напад росії на Україну»
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