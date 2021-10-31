Украинский тяж: «Боялся, что Усик пропустит с Джошуа, потому что каждый удар может стать последним»

Роберт Мартон рассказал о переживаниях во время боя звездного соотечественника

Фото: Facebook боксера Перспективный украинский тяжеловес Роберт Мартон рассказал о своих переживаниях во время боя чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО): «Я так переживал за Александра, что за бой потерял, наверное, килограмма два. Я был уверен, что он выиграет. Но Джошуа – мощный боксер, поэтому боялся, чтобы Усик все-таки не пропустил, ведь каждый удар может быть последним. Это была единственная опасность от Джошуа. Но сила не сыграла свою роль, а в том, что Александр как боксер выше классом, никто не сомневался. То, что он показал в ринге, это было просто чудо. Красиво, технично, просто топ». Напомним, Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Сейчас боксеры находятся на завершающей стадии переговоров по реваншу, который может пройти в Киеве. Что касается Мартона, то он выступает на чемпионате мира, где пробился в 1/8 финала.