Три из трех. Еще один украинец пробился в 1/8 финала чемпионата мира
Украинский тяж признал, что для многих мотивацией на чемпионате мира стали 100 тысяч долларов призовых
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09:15
Фото: ФБУ
Украинский тяжеловес Роберт Мартон рассказал о призовых, которые светят призерам чемпионата мира по боксу, который проходит в Белграде, Сербия:
«Сейчас на чемпионате мира рекордное количество участников за всю историю. С этого года ввели премиальные, и для многих это стало мотивацией. За третье место боксер получает 25 000 долларов, за второе – 50 000, а победитель – 100 000. И это хорошо для развития спортсменов».
В своем первом бою на ЧМ Мартон прошел словенца Альяжа Бана.
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