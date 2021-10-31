Украинский тяж признал, что для многих мотивацией на чемпионате мира стали 100 тысяч долларов призовых

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Фото: ФБУ

Украинский тяжеловес Роберт Мартон рассказал о призовых, которые светят призерам чемпионата мира по боксу, который проходит в Белграде, Сербия:

«Сейчас на чемпионате мира рекордное количество участников за всю историю. С этого года ввели премиальные, и для многих это стало мотивацией. За третье место боксер получает 25 000 долларов, за второе – 50 000, а победитель – 100 000. И это хорошо для развития спортсменов».

В своем первом бою на ЧМ Мартон прошел словенца Альяжа Бана.

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