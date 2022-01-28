Украинцу говорят, что он выиграл этот бой. Видеообзор поединка Деревянченко – Головкин

Это была вторая попытка Сергея завоевать пояс чемпиона мира

Фото: ESPN

5 октября 2019 года средневес Сергей Деревянченко (13-4, 10 КО) во второй раз в карьере дрался за вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF против Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО).

Перед боем украинец был большим андердогом, однако это не помешало ему дать достойный отпор GGG. Уже в первом раунде Деревянченко побывал в нокдауне, но затем начал сам регулярно забирать трехминутки.

Тем не менее, судьи единогласно отдали победу представителю Казахстана – 112:115, 113:114, 112:115.

Видеообзор боя:

В одном из последних интервью Деревянченко рассказал, что многие люди считают, что именно он выиграл бой.

Какое ваше мнение, украинца обокрали?