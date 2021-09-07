Умер легендарный актер Жан-Поль Бельмондо. Он был очень перспективным боксером

Попавшийся на допинге Оскар Вальдес против Робсона Консейсао. Онлайн трансляция
11 сентября 06:00
В возрасте 88 лет умер легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо.
Француз был не только талантливым боксером, но и очень перспективным боксером. Бельмондо выступал в полусреднем весе за сборную Франции, за которую выиграл 15 боев и становился чемпионом Парижа.
Однако, когда у Бельмондо появился выбор между театром и профессиональным боксом он выбрал актерство. Однако, бокс продолжал оставаться увлечением Жан-Поля и в 1963-м году он сыграл боксера в фильме «Старший Фершо».
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