Умер сын легенды бокса Эрика Моралеса

Причиной стал сердечный приступ

Эрик Моралес с сыном

1 декабря 2021 года умер 23-летний Хосе Фернандо Моралес – сын легендарного мексиканского боксера Эрика Моралеса.



Когда стало известно о смерти сына, Моралеса прислали соболезнования известные люди из мира бокса, среди которых президент WBC Маурисио Сулейман и самый принципиальный соперник Моралеса Марко Антонио Баррера.

Под конец года, пережив траур, Моралес поблагодарил людей за слова сочувствия и поддержку. Также он рассказал детали гибели сына.

«К сожалению, мой мальчик Хосе Фернандо умер. В тот день примерно в 3-4 часа он спустился из своей комнаты и отправился в Oxxo попить кофе, а вернувшись сказал, что будет в своей комнате. В 8 или 9 часов вечера мой старший сын пошел в комнату Хосе Фернандо, чтобы позвать его ужинать и обнаружил его не подававшим признаков жизни. Факты очень просты – он был дома и лежал на кровати лицом вниз, у него случился внезапный сердечный приступ, судя по всему это именно то, что с ним произошло. Всё произошлов нашем домн, смерть наступила быстро и мы набрались терпения, чтобы понять, что к сожалению это было то, что никто не мог предотвратить. Я благодарю всех за понимание и выражения сочувствия».

Напомним, еще в ноябре Моралес планировал 17 декабря провести выставочный бой с Орландо Салидо.