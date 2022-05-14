Уорд: «Альварес не верил, что Бивол сможет так сражаться»

Фото: boxingscene.com

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд считает, что абсолютный чемпион мира второго среднего дивизиона Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO) недооценил возможности обладателя титула WBA Super в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (19-0, 11 KO).

Уорда цитирует ресурс boxingnews24.com:

В ту ночь Бивол смог приспособиться. Я не видел, чтобы его трясло от страха, когда Альварес пытался оказывать на него психологическое давление, резал углы и тому подобное. Бивол действовал так, как будто всю жизнь выступал на этом уровне, но он никогда не дрался на таком уровне в профессионалах. Были моменты, когда он просто стоял и был готов драться. Канело – просчитался. Он не верил, что его соперник сможет так сражаться.

Я был более чем уверен, что Бивол сможет победить, хоть он никогда не проявлял себя на таком уровне и был неактивен последнее время. Ни в одном бою он не выступил так, чтобы люди говорили: «О, он может побить Альвареса».