Уорд: «Камбососу придется конкретно напрячься, чтобы победить Ломаченко и Хэйни»

Андре Уорд / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в двух дивизионах Андре Уорд поделился мыслями о возможных поединках абсолютного чемпиона легкого веса Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) с Василием Ломаченко (16-2, 11 КО) и Девином Хэйни (27-0, 15 КО).

Сейчас Камбосос играет мускулами в легком весе, как будто побил Флойда Мейвезера, но если он выиграет следующий бой, ему придется провести обязательную защиту, независимо от того, с кем Джордж будет драться в следующем поединке.

Мне нравятся оба варианта, Ломаченко и Хэйни. Ему придется напрячься, чтобы одержать победу. Да, он победил Лопеса. Никто не верил, что он может это сделать. Теперь получи бой на стадионе, который ты так хотел. У меня нет проблем ни с Хэйни, ни с Ломаченко. Для меня оба этих боя интересны».