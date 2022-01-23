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02:30 Атланта Хоукс - Майами Хит 110:108 Окончен
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01:00 Торонто Рэпторс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
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02:00 Сан-Антонио Сперс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
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03:00 Денвер Наггетс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
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Уорд: «Камбососу придется конкретно напрячься, чтобы победить Ломаченко и Хэйни»

Бывший чемпион мира – о возможных соперниках австралийского «абсолюта»
Бокс Профессиональный бокс
15:36
Уорд: «Камбососу придется конкретно напрячься, чтобы победить Ломаченко и Хэйни»
Андре Уорд / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в двух дивизионах Андре Уорд поделился мыслями о возможных поединках абсолютного чемпиона легкого веса Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) с Василием Ломаченко (16-2, 11 КО) и Девином Хэйни (27-0, 15 КО).

«Камбосос против Ломаченко или Хэйни? Любой из этих поединков станет массовым событием в Австралии и оба этих боя станут сложным испытанием для Камбососа. Очевидно, что у него есть стойкость, сила, выдержка, все, что он продемонстрировал в поединке с Теофимо Лопесом, чтобы выиграть у этих парней. Джордж не имеет права проиграть ни в одном из этих противостояний.

Сейчас Камбосос играет мускулами в легком весе, как будто побил Флойда Мейвезера, но если он выиграет следующий бой, ему придется провести обязательную защиту, независимо от того, с кем Джордж будет драться в следующем поединке.

Мне нравятся оба варианта, Ломаченко и Хэйни. Ему придется напрячься, чтобы одержать победу. Да, он победил Лопеса. Никто не верил, что он может это сделать. Теперь получи бой на стадионе, который ты так хотел. У меня нет проблем ни с Хэйни, ни с Ломаченко. Для меня оба этих боя интересны».

Напомним, Эгис Климас рассказал, когда решил взять под «свое крыло» Ломаченко.

Михаил Рыбак
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Андре Уорд Джордж Камбосос Василий Ломаченко Девин Хэйни

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