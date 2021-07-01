Уорд – о странном поведении Уайлдера: «Он провозгласил себя королем, но корону носит тяжелая голова»
Бывший чемпион мира Андре Уорд прокомментировал поведение Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) накануне встречи против Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Американец игнорирует любые выпады «Цыганского Короля», чем обеспокоен его соотечественник. Слова Уорда приводит портал furyjoshua.com.
«Когда ты видишь, как кто-то игнорирует мир и пытается игнорировать Тайсона Фьюри, это большой тревожный сигнал. Казалось, что Уайлдер прятался и не мог справиться с давлением, которое испытывал на тот момент. Конечно, мы все это знаем, и сам Фьюри говорил, что Уайлдер всегда на расстоянии одного удара от того, чтобы испортить вечеринку и выиграть бой. Но сейчас мы говорим не об этом.
Уайлдер провозгласил себя королем, но корону носит тяжелая голова. Ты должен справляться с такими моментами. У него было время, чтобы побыть дома 2,3 или 6 месяцев. В итоге он пробыл там 18 месяцев. Ты должен иметь дело с такими моментами.
Твой тренер Малик Скотт участвует в спорах и принимает выпады Фьюри, будто это он будет драться в июле. У нас есть боец, который игнорирует остальной мир. 24 июля эти наушники придется снять, и ты почувствуешь арену и давление, услышишь толпу и увидишь Тайсона Фьюри. Мой вопрос заключается в том, насколько ментально и психологически Уайлдер готов к этому».
Уайлдер ранее поделился планами на поединок против Тайсона.