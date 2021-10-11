Уорд объяснил, как Джошуа может победить Усика в реванше

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Бывший чемпион мира Андре Уорд в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves заявил, что британец Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) способен одолеть украинца Александра Усика (19-0, 13 KO) в реванше.

Джошуа может внести необходимые правки. Я на днях спорил с одним человеком, который сказал, что у Джошуа нет мужества. Я ответил ему: «Брат, ты не добьешься того, чего он добился в любителях и профи, если у тебе нет мужества». Он просто не знал, что делать. Вы видели, что Джошуа думал: «Как остановить этого более мелкого парня, чтобы он меня не бил?» Энтони просто не знал.

В общем, ему надо предоставить план необходимых действий. Нужно быть более крупным бойцом, подходить с джебом, не ввязываться в боксерское противостояние, не пытаться быть милым. Навяжи свою волю и убери этого парня оттуда. Если он сделает это, то, думаю, победит».